Александр Никишин поздравил пензенских школьников с началом учебного года

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Обращаясь к школьникам, руководитель ведомства сказал, что их путь в страну знаний только начинается.

- Я уверен, у вас все получится, потому что вы самые удачливые и талантливые. Желаю вам хороших отметок и интересных открытий, - отметил Александр Викторович.

По сложившейся традиции для учащихся одиннадцатых классов министр провел «открытый» урок, рассказав им о медиках, трудившихся в период пандемии:

- Распространение новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесло свои коррективы в работу медицинских организаций, - рассказал Александр Никишин. - В кратчайшие сроки в Пензенской области пришлось развернуть в четыре раза больше инфекционных коек для размещения пациентов во время стационарного лечения. Медики оказались на переднем фланге борьбы с неизвестным, опасным вирусом. Их труд в условиях коронавируса можно назвать поистине героическим. А для вас, кто выбрал для себя непростой жизненный путь и лучшую в мире профессию – профессию медицинского работника, пусть это будет лучшим примером.