В Пензе открыли новую школу

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Новая школа на улице Генерала Глазунова была построена по национальному проекту «Жильё и городская среда». Стоимость объекта превысила 484 миллиона рублей. В учреждении оборудованы шесть компьютерных кабинетов, актовый зал на 270 мест, столовая на 400 человек, спортивный зал с тренажерами, кабинет психолога и многое другое.

К гостям церемонии обратился Игорь Комаров:

- Сегодня начинается новый учебный год. И приятно, что именно в этот день в строящемся микрорайоне Пензы открывается новая школа. Повышение качества образования, забота о подрастающем поколении являются ключевыми задачами, которые определены национальным проектом «Образование». И здесь это поручение достойно выполняется. Я хочу поблагодарить и Ивана Александровича Белозерцева, и правительство Пензенской области, и представителей мэрии за то, что создали современные условия для учащихся и учителей.

После официальной части открытия гости осмотрели кабинеты и залы учреждения образования, пообщались с педагогами и школьниками. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также поздравил всех с Днём знаний, сообщил, что в новую школу 1 сентября впервые пришли 185 первоклассников.

- Хочу пожелать ученикам и педагогам успехов, и чтобы эта школа стала для вас вторым домом. Чтобы вы освоили те знания, за которыми пришли, чтобы занимались спортом и получали дополнительное образование – все условия для это есть, - дополнил он.

78-й школе будет официально присвоено имя военного деятеля, первого командующего Воздушно-десантными войсками, Дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Василия Афанасьевича Глазунова.