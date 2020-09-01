«Комсомолка» в пятый раз запустила фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!»

«Комсомольская правда» совместно с компанией «Росгосстрах» в пятый раз проводит фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Принять участие в нем может любой желающий – достаточно лишь представить жюри фотографию вашего любимого места на территории нашей необъятной Родины и рассказать, что на ней изображено, где и когда был сделан снимок.

Все фото будут размещены на сайте «Комсомолки». Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе - профессиональное. Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит туристическую поездку по России. Победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов в конкурсе, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Подведение итогов конкурса состоится 8 октября. Подробнее о правилах проведения читайте на нашем сайте.