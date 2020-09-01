В Пензе выберут «Самую громкую тачку»

5 сентября в рамках празднования Дня города в Пензе состоится «Сура Фест». С 10.00 на набережной, площадке возле «Ростка» и в сквере Славы будут проходить различные конкурсы и состязания.

В 10.00 стартуют соревнования по автозвуку «Самая громкая тачка», в которых примут участие более 30 участников из разных городов. В 11.00 начнут работу три стритбольные площадки. Также в программе – брейкданс батл, покаж молодежной одежды, конкурс граффити. Закроет фестиваль выступление DJ Солнце.

Подробнее о «Сура фесте» можно узнать в официальной группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».