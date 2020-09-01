В Пензе за покушение на получение взятки задержан чиновник

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области в отношении должностного лица управления Судебного департамента в Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии следователей регионального следственного управления и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, заместитель начальника управления Судебного департамента в Пензенской области обвиняется в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн рублей от подрядчика по государственному контракту о строительстве здания суда за своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной организации.

Посредником при передаче взятки выступил пензенский архитектор, который 28 августа 2020 года задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области непосредственно после получения денег от подрядчика.

В отношении архитектора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). После задержания ему предъявлено обвинение, по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, чиновник регионального управления Судебного департамента задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.