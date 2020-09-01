Успехов в учебе и работе, дорогие друзья!

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые пензенцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем знаний!

Первого сентября вновь оживают школьные классы и учебные аудитории. Для учащихся и студентов начинается новый учебный год, полный интересных событий и удивительных открытий.

Именно в стенах образовательных учреждений мы приобретаем необходимый багаж знаний, умений и навыков, которые будут востребованы во взрослой жизни, познаем радость настоящей дружбы.

Главные герои праздника - это, конечно же, наши малыши-первоклассники. Все для них сегодня в первый раз - знакомство со школой, с первой учительницей, первые шаги на пути в Страну Знаний.

А для учителей, педагогов, руководителей образовательных организаций День знаний - это начало нового ответственного этапа в профессиональной деятельности, воспитание достойной молодой смены, за которой - будущее.

В этот торжественный день выражаю искреннюю благодарность всем работникам системы образования Пензенской области за добросовестный труд, сохранение и приумножение лучших традиций отечественной педагогики!

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и работе!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев