Творческий подарок для всех жителей Пензенской области

Певец, композитор Сергей Трофимов (архив) Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Этот концерт - знак благодарности жителей Сурского края врачам, медицинскому персоналу, работникам социальной сферы, педагогам, волонтерам, представителям бизнеса, сотрудникам средств массовой информации и неравнодушным людям, которые всеми силами пытались сберечь наше здоровье и безопасность и внесли свой посильный вклад в борьбу с пандемией.

В этот вечер творческим подарком для всех жителей Пензенской области станет выступление российского автора-исполнителя песен, музыканта, певца, Заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова.