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Творческий подарок для всех жителей Пензенской области

1 сентября 2020 года в 18:00 на Юбилейной площади состоится концерт-благодарность «Спасибо!»
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Певец, композитор Сергей Трофимов (архив)

Певец, композитор Сергей Трофимов (архив)

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Этот концерт - знак благодарности жителей Сурского края врачам, медицинскому персоналу, работникам социальной сферы, педагогам, волонтерам, представителям бизнеса, сотрудникам средств массовой информации и неравнодушным людям, которые всеми силами пытались сберечь наше здоровье и безопасность и внесли свой посильный вклад в борьбу с пандемией.

В этот вечер творческим подарком для всех жителей Пензенской области станет выступление российского автора-исполнителя песен, музыканта, певца, Заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова.

Культура