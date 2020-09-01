От всего сердца желаю молодому поколению успешной учебы

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые работники образования и ветераны педагогического труда! Дорогие школьники, студенты и родители! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Это всегда яркий и волнующий праздник, открывающий первую страницу увлекательной дороги в мир знаний.

В этот день для тысяч первоклашек и первокурсников Мордовии прозвучат первые звонки, наступит новый жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе профессии. Очередной ответственный шаг к получению специальности сделают студенты вузов, учащиеся системы начального и среднего профессионального образования.

Предстоящий учебный год будет отличаться от всех предыдущих не только из-за новой санитарно-эпидемиологической реальности, но и благодаря тем нововведениям, которые Президент России Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию. Прежде всего - это организация бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Отрадно, что Мордовия вошла в число регионов, которые решили эту задачу, в том числе в малокомплектных школах.

В школьные годы закладываются основы интеллектуального потенциала и мировоззрения человека, формируются такие важнейшие для последующего развития личности качества как трудолюбие, порядочность, дисциплина и целеустремленность.

От того, какими вырастут наши дети, какие знания получат в школе, зависит не только их собственный жизненный успех. Сегодняшние школьники - это наше будущее. Именно от их навыков, энергии и инициативности зависит социально-экономическое развитие страны и республики.

С самыми добрыми пожеланиями обращаюсь ко всем педагогам. Спасибо вам за благородный труд, столь важный для будущего нашей страны, за высокий профессионализм, неиссякаемый творческий потенциал и любовь к своему делу!

В Мордовии создаются все условия для получения качественного образования: ежегодно возводятся новые школы и детские сады, укрепляется материальная база образовательных учреждений, в учебном процессе используются новейшие технологии. Наши городские и сельские школы каждый год входят в число лучших в стране, а их воспитанники добиваются высоких результатов на российском и мировом уровне.

От всего сердца желаю молодому поколению успешной учебы, учителям, воспитателям и преподавателям - здоровья и благополучия, а родителям - мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков