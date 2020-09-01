Фестиваль «Первый шаг к успеху» пройдет в Пензе 1 сентября

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Фестиваль пройдет с 12 до 15 часов. На площадках будут представлены выставки детского (юношеского) творчества, пройдут показательные выступления учащихся спортивных и творческих объединений. Свои таланты и мастерство продемонстрируют авиамоделисты и мотогонщики, картингисты и фехтовальщики, спортсмены на лыжероллерах и роликовых коньках, бойцы восточных боевых единоборств, лучшие творческие коллективы.

В презентации примут участие 44 образовательных организаций, 16 спортивных школ, 18 федераций по различным видам спорта (аэробика, каратэ, роллер-спорт, пейнтбол и другие), более 20 некоммерческих организаций, предоставляющих образовательные услуги (школы танца и балета, фитнес-клубы).

Во время мероприятия каждый школьник сможет записаться в тот кружок, секцию, спортивную или музыкальную школу, которые ему понравятся.

Одновременно с презентацией учреждений на Юбилейной площади пройдет фестиваль некоммерческих организаций Пензенской области «Доброе сердце».