Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В Год памяти и славы, 1 сентября в 12.00 (по московскому времени) урок для старшеклассников посвятят 75-летию Великой Победы. Участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить - значит знать» примет Президент России Владимир Владимирович Путин.

Гостями в студии станут Министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения «Волонтёры Победы», патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В ходе урока ведущие - лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019» (Камчатский край) Виктория Скрипникова и российская телеведущая Яна Чурикова - дадут старт месяца «Памяти и Славы» Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции «Память для будущего».

Трансляция будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте» vk.com/minprosvet.