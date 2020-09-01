Канцелярские принадлежности и фрукты - подшефным

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Своим подшефным гости привезли канцелярские принадлежности и фрукты. А для первоклассников еще и организовали чаепитие со сладостями. Подарки были переданы через администрацию школы-интерната с соблюдением мер безопасности.

В этот же день сотрудники Следственного управления навестили 11-летнюю Полину и ее младшего брата Максима. Шефство над семьей офицеры управления взяли в январе текущего года, когда детей поместили в реабилитационный центр в связи с длительным отсутствием их матери.

Сейчас дети проживают вместе с бабушкой. Ей была оказана юридическая помощь в сборе пакета документов, необходимых для определения статуса детей и оформления над ними опеки. Сотрудники управления подарили девочке школьный ранец с канцелярскими принадлежностями, а ее брату набор письменных принадлежностей для дошкольника.

Шефы пожелали детям здоровья и хорошей учебы.