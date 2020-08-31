В Пензе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек

ФОТО: сообщество «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня днем в сообществе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о ДТП на улице Калинина в Пензе: пассажирский автобус врезался в столб.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 15:40. Согласно предварительной информации, водитель 1957 года рождения не справился с управлением.

В результате столкновения сам мужчина, а также пассажирки 1951, 1956, 1959, 1966, 1969 и 2006 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.