Владимир Волков оценил темпы строительства нового корпуса детской больницы

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В воскресение глава Мордовии Владимир Волков посетил строительную площадку нового хирургического корпуса детской республиканской больницы на Юго-Западе. Напомним, этот объект строится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», его общая стоимость – более двух миллиардов рублей, причем половина этих средств будет направлена на оснащение медицинского учреждения оборудованием последнего поколения.

В новом корпусе будет оказываться диагностическая, хирургическая и реанимационная медицинская помощь в условиях стационара, в том числе новорожденным и недоношенным детям, что позволит выйти на новый уровень оказания медицинской помощи детям.

Даже в выходные работа на стройплощадке идет полным ходом. Сейчас строители возводят первый этаж, параллельно ведутся работы по наружным и внутренним коммуникациям, на цокольном этаже приступили к отделочным работам. Всего на объекте, включая ночную смену, работают около 200 человек.

Глава республики дал жесткое указание увеличить количество рабочих до 500 человек. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стопроцентное освоение средств, выделяемых на объект в этом году. Иначе деньги, согласно условиям предоставления средств на реализацию нацпроекта, будут возращены в федеральный бюджет. Учитывая высокую социальную значимость данного объекта, затягивания сроков строительства нельзя допустить ни в коем случае.

- Нужно смотреть, что технологически можно делать параллельно, какие работы вести на каждом из участков. Это очень важно, - подчеркнул Владимир Волков.

Руководитель подрядной организации заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не подвести республику.