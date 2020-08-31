Лучшими на конкурсе «Мастер-оружейник» стали команды России, Узбекистана и Армении

ФОТО: пресс-центр конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Кубки, медали и подарки победителям в торжественной обстановке вручили начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

- В этом году за победу боролись восемь команд, из них четыре приехали на конкурс впервые, - отметил Николай Паршин. - Думаю, что география соревнований продолжит расширяться, а команды продолжат устанавливать новые и новые рекорды. Участники конкурса порадовали нас достойными выступлениями, в честной и бескомпромиссной борьбе проявили целеустремленность, силу воли и уважение к соперникам и коллегам по ратному делу. Поздравляем всех участников конкурса с завершением пятого юбилейного конкурса «Мастер-оружейник.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил Министра обороны РФ Сергея Шойгу за то, что «Мастер-оружейник» прошел именно в нашем регионе.

- Спасибо всем, кто подготовил и провел этот конкурс на самом высоком организационном уровне. Это огромный труд, огромная работа. Также хочется поблагодарить участников, которые приехали к нам. Было очень интересно наблюдать за вашими успехами,- сказал губернатор Иван Белозерцев.

Международный конкурс проводился в пятый раз. Состязания проходили в пять этапов. Оружейники выявляли лучших в ремонте и стрельбе из гаубиц, зенитных установок и реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. За каждый промах, упавший элемент, или недокрученную гайку команды получали по 30 секунд штрафного времени. По итогам состязаний в тройку победителей вошли команды России (состоящая из представителей Пензенского артиллерийского инженерного института), Узбекистана и Армении.