Иван Белозерцев: «Коронавирус отступил, но не исчез»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Единый день голосования на всех избирательных участках будет обеспечено соблюдение всех необходимых санитарных норм.

- Мы смогли грамотно организовать процесс во время принятия поправок в Конституцию, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Сейчас нужно подойти к подготовке так же тщательно. Коронавирус отступил, но не исчез, и поэтому обеспечение безопасности на избирательных участках по-прежнему остается важной задачей.

Напомним вам, что выборы губернатора Пензенской области, дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований состоятся 13 сентября. Избирательные участки планируется обеспечить антисептиками, масками и перчатками.

Также на совещании была затронута и тема организации линеек в День знаний и образовательного процесса в целом. Управление Роспотребнадзора подготовило рекомендации для работы образовательных учреждений.

Иван Белозерцев потребовал неукоснительного их соблюдения:

- Нужно уделять особое внимание профилактическим мерам, чтобы не получить в итоге очаги инфекции, - констатировал глава региона. Если кто-то заболел – не замалчивать случившееся, реагировать незамедлительно, сделать все, чтобы не допустить распространения заболевания.