Глава Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в теледебатах

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Общение между кандидатами в губернаторы Пензенской области, их обращение к аудитории телеканала «Россия 24. Пенза», потенциальным избирателям на выборах 13 сентября, прошло в доброжелательной атмосфере и без эмоциональных всплесков.

Говоря о своем видении роли губернатора в экономическом развитии региона заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, кандидат философских наук, доцент Анна Очкина («Справедливая Россия») акцент сделала на развитие системы образования в широком смысле слова.

Опираясь на свой опыт, депутат Пензенской городской Думы VII созыва Петр Чугай («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), больше внимания уделил вопросам социальной защищенности населения.

Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (кандидат от «Единой России») остановился на реализации в регионе национальных проектов в здравоохранении, защите материнства, динамике социально-экономического развития региона, изменения уровня жизни пензенцев.

Еще два кандидата на пост губернатора Пензенской области Олег Шаляпин (КПРФ) и Александр Васильев (ЛДПР) в теледебатах в эфире канала «Россия 24. Пенза» участие не приняли.