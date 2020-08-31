В Мордовии в ДТП погибла неизвестная женщина- велосипедист

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

29 августа в 10. 45 на 103 км автодороги сообщением Ковылкино - Краснослободск - Ельники - Первомайск 50-летний мужчина, на автомобиле «Ситроен Джампер», совершил наезд на неустановленного велосипедиста – женщину, предположительно 50-60 лет, которая двигалась по краю проезжей части автодороги в попутном направлении прямо.

В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы. Водитель трезв, в отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ.

В 10 часов 40 минут на 20 км автодороги сообщением З.Поляна - Ширингуши 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Крета», не обеспечил безопасный скоростной режим не учел дорожные и метеорологические условия, допустил съезд в левый по ходу своего движения придорожный кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель осматривался на месте происшествия прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства, трезв.

30 августа в 17.35 в Рузаевке 33-летний мужчина (лишенный право управления транспортным средством на 24 месяца), двигаясь на автомобиле «Форд Фокус» со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. К.Маркса. Не обеспечив контроль над движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной «Renault Duster», после чего «Форд Фокус» совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП водитель «Форд Фокус» доставлен в ГБУЗ МРКБ № 4 г. Саранск, оказана медицинская помощь, отпущен домой, назначено лечение. Водитель «Renault Duster» трезв.

На водителя «Форд Фокус» составлен целый ряд административных материалов: будучи лишенным прав, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие страхового полиса ОСАГО, повреждение дорожных сооружений.