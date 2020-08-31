В Саранске мужчина с ножом напал на почтальона

Днем 16 марта 2020 года в подъезде одного из домов по проспекту 70 лет Октября г. Саранска, с целью хищения денежных средств, мужчина напал с ножом на почтальона УФПС по Республике Мордовия. В результате потерпевшая получила телесные повреждения. Завладеть имевшимися при почтальоне денежными средствами в сумме более 300 тыс. помешал один из жильцов дома.

Октябрьский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя - прокурора республики Александра Филимонова, о виновности 57-летнего жителя г. Саранска в совершении разбойного нападения, с целью хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Приговор в законную силу не вступил.