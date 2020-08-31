72 пензенца вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Цель конкурса - дать возможность каждому подростку раскрыть уникальные способности. В рамках соревнования школьники имеют возможность пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов - представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.

Победителям «Большой перемены» (300 учеников 11-х классов) вручат денежный приз в размере 1 млн. рублей каждому на оплату обучения в вузе.

Также они смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Для учащихся 9-10-х классов (300 победителей) предусмотрено по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие.

Все финалисты (1200 человек) получат путёвки в «Артек» - ведущий образовательный центр страны. 20 лучших школ будут обеспечены финансовой поддержкой в размере 2 млн. рублей, а педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

От Пензенской области по результатам конкурсных состязаний из 6 927 участников 72 школьника стали полуфиналистами и приглашены для дальнейшего участия в конкурсе.

Проведение конкурсных мероприятий в Приволжском федеральном округе состоится в г. Нижнем Новгороде с 9 по 23 сентября 2020 года.

Справочно

Конкурс «Большая перемена» - проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8-10-х классов) из всех регионов страны. Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.