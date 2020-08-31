Иван Белозерцев и Алексей Миллер оценили программу сотрудничества

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Состоявшийся при этом обмен мнениями превратил, казалось бы, обычное протокольное мероприятие в партнерский диалог, где каждая из сторон по достоинству оценивает программу сотрудничества.

«Проекты компании «Газпром» имеют очень большое значение для Пензенской области. Благодарю Вас и Ваших коллег за многолетнее сотрудничество, а также за реализацию проектов социального характера», - обратился губернатор Пензенской области к Алексею Миллеру.

Уровень газификации в Пензенской области в настоящее время составляет 89,3%.

С 2016 по 2019 год в газицификацию Пензенской области ПАО «Газпром» инвестировал 447 миллионов рублей для строительства пяти объектов газоснабжения.

По программе газификации Пензенской области 2021 - 2025 годов компания «Газпром» планирует инвестировать в регион более миллиарда рублей. Реализация программы предполагает строительство 71 километра газопровода, газификацию более 1000 домовладений, а также 42 котельных и промышленных предприятий.

Иван Белозерцев напомнил, что в 2016 году в регионе благодаря поддержке «Газпрома» были построены 10 многофункциональных спортивных площадок, в 2017 году – физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Спутнике и в Нижнем Ломове.

Председатель правления ПАО «Газпром» отметил, что показатель газификации в Пензенской области значительно выше, чем в среднем по России.

«Но самое главное - то, что достигнут высокий уровень газификации не только городов, но и сельских районов. Это выгодно отличает Пензенскую область от многих других регионов. Причем высокий уровень газоснабжения отмечается как в экономической, так и в социальной сфере, - сказал Алексей Миллер. Он сообщил, что «Газпром» и в дальнейшем будет реализовывать в регионе социальные проекты.

«На ближайшие годы запланирована масштабная реализация инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить динамичное развитие Пензенской области. Уверен, что подписание соглашения будет способствовать укреплению взаимоотношений нашего региона и компании «Газпром», - подчеркнул губернатор.