В Пензенской области пресекли попытку дачи взятки полицейскому

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

19 июня 2020 года водитель тягача «MAN» был остановлен сотрудниками отдела МВД России по городу Кузнецк. Начальником отделения ГИБДД в его действиях усмотрены признаки административных правонарушений: управление транспортным средством без тахографа, а также без наличия при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности.

Днем к отделу полиции прибыл фактический владелец тягача - житель Москвы 1973 года рождения. В кабинете начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по городу Кузнецк, владелец грузовой автомашины попытался передать сотруднику полиции денежные средства в размере 20 тысяч рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях в отношении водителя.

Деньги он положил в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Начальник отделения ГИБДД отказался от получения взятки. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

Собранные Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему мужчине по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.