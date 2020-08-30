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Происшествия

В Засечном при взрыве газового баллона пострадал мужчина

СУ СК по Пензенской области организовало проверку по факту
Анна ЧернаяАннаЧерная
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Взрывной волной в квартире выбило стекла.

Взрывной волной в квартире выбило стекла.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Сегодня около 16:00 в диспетчерскую служба МЧС поступило сообщение о взрыве газового баллона в доме на улице Семейной в Засечном. Пострадал мужчина 1990 года рождения, хозяин квартиры. Также взрывом выбило окна в квартире.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 человек.

По данному факту Зареченский межрайонный следственный отдел организовал проверку. На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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