В Пензе привели в порядок берег Суры

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Волонтеры и члены Приволжского географического общества, администрация Железнодорожного района, Департамент ЖКХ города, Управление по делам ГОЧС города и МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» в течение этого времени приводили в порядок как и набережную, так и саму реку.

Вчера в районе улицы Злобина прошла акция «Чистый берег». Уборку территории организовали представители общественных организаций и неравнодушные пензенцы совместно с администрацией Железнодорожного района. В субботнике приняли участие Пензенское областное отделение Русского географического общества, молодежное движение «Зеленая волна», лицей №29, школы №№ 36, 43, 58, 59, колледж информационных технологий и педагогический институт ПГУ.

Участники акции собрали оставшийся мусор, очистили прибрежную зону от собранных ранее зарослей и кувшинок, подмели пешеходные дорожки.