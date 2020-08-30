«Пензаконцерт» присоединился к Всероссийской «Ночи кино»

Накануне в киноконцертном зале «Пенза» состоялась акция «Ночь кино», организаторами которой выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Всего в этом году кинопоказы прошли в 70 регионах. Зрители смогли посмотреть мультфильм «Иван Царевич и Серый волк – 4», спортивную мелодраму «Лёд – 2» и приключенческую комедию «Холоп».

Перед сеансом зрителей ждал музыкальный подарок от эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» под управлением Юрия Белоногова: музыканты ансамбля встречали гостей в фойе киноконцертного зала, а солисты – Анастасия Воробьёва, Светлана Бисяева и Александр Яковлев - выступили для публики перед самим кинопоказом.