Житель Саранска лишился денег, пожелав выиграть в лотерее

24-летний безработный из Саранска обратился в полицию. Юноша сообщил, что мошенники присвоили его деньги в размере 7026 рублей.

Полиции удалось выяснить, что потерпевший наткнулся в социальной сети на сообщение о лотерее, победители которой могли получить дорогую бытовую технику. Одним из условий участие была регистрация на стороннем интернет-сайте с указанием реквизитов своей банковской карты. Парень так и сделал, а после ввел в появившемся окне код, пришедший ему в смс. После этого обнаружил, что с его счета списались деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».