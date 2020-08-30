На фестивале под Пензой воссоздали жизнь средневекового города

ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Вчера в Пензенском районе состоялся IX Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций».

Гостям фестиваля была предоставлена возможность ознакомиться с жизнью средневекового города, увидеть одежду и вооружение людей, живших в ту эпоху, попробовать пищу, приготовленную по старинным рецептам и поиграть в настольные игры прошлых веков. Изюминкой фестиваля стала реконструкция процесса возведения крепостной стены и последующий ее штурм.

В прошлом году на фестивале действовало девять площадок. Церемония открытия фестиваля началась с театрализованного действа, рассказывающего о борьбе Руси против монгольских захватчиков.

Для гостей и участников мероприятия выступили танцевальный ансамбль «Ритм» БДЦ р.п Золотаревка, фольклорный ансамбль «Яксарочка», группа эрзяно-мокшанской автономии города Пензы «Умарина», а также выпускники отделения художественного творчества Пензенского колледжа искусств «Шары-Яры» и другие.