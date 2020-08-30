Владимир Волков принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития регионов ПФО

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера глава Мордовии Владимир Волков принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития регионов, входящих в состав ПФО.

В разговоре приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Одной из ключевых тем стало выполнение показателей национального проекта «Жилье и городская среда». Речь шла о реализации льготной программы ипотечного кредитования нового жилья, сельской ипотеке, программе «Стимул». Также были рассмотрены вопросы выполнения программы расселения аварийного жилья. Еще одной темой совещания стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».