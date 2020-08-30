Более 1200 пензенских детей получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу»

В рамках областной акции «Собери ребенка в школу» семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана социальная помощь. В акции приняли участие руководители предприятий и организаций различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса.

- Всего 1248 детям из малообеспеченных семей (в том числе 476 первоклассникам) оказана помощь к новому учебному году - ребятам подарили школьные ранцы, канцелярские наборы, школьную форму, - уточнил замглавы администрации города Сергей Волков.

Кроме того, в рамках реализации на территории Пензенской области проекта «Адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона, #ТыНеОдин» в целях подготовки детей к школе 80 детей - первоклассников из малообеспеченных семей, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания города Пензы, получили канцелярские наборы от Пензенского отделения «Российский детский фонд»