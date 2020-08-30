Житель Заречного получил девять лет лишения свободы за убийство знакомого

Ранее судимый за неуплату алиментов 45-летний житель Заречного осужден за убийство.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 8 января мужчина и его 40-летний знакомый распивали спиртное на съемной квартире. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший участник конфликта схватился за нож и несколько раз ударил соперника в шею и правую руку, после чего повалил того на пол и начал душить руками и веревкой. Затем мужчина перенес знакомого в ванную комнату и повесил на полотенцесушителе.

Спустя некоторое время зареченец вынес тело погибшего в общий коридор, где его и обнаружили соседи.

После задержания мужчина свою вину признал и рассказал, что ссора произошла из-за того, что его знакомый требовал позвать в квартиру женщин для оказания услуг интимного характера. Спустя время задержанный от своих слов отказался, сославшись на то, что дверь не запиралась на протяжении всех праздников, и поэтому любой человек мог зайти внутрь.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на неустановление фактических обстоятельств произошедшего и нарушений уголовно-процессуального закона в ходе расследования уголовного дела. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Судом ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и установлением ряда ограничений. В пользу брата погибшего с него взысканы затраты на погребение.