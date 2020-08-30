Пензенские спасатели организовали экскурсию для воспитанников Спасского детского дома

Фото: МЧС России по Пензенской области

Вчера в рамках «Месячника безопасности» сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области совместно с городскими мотолюбителями организовали для воспитанников Спасского детского дома экскурсию под открытом небом.

Спасатели рассказали ребятам о технических характеристиках пожарного автомобиля, а также мотоциклов, стоящих на учете ведомства, а также напомнили основные правила пожарной безопасности и пожелали успехов в учебе.

В конце экскурсии ребят ждал салют.