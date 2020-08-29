Команда Ирана впервые вошла в тройку лидеров на этапе конкурса «Мастер-оружейник»

ФОТО: Пресс-центр конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

На четвертом этапе конкурса впервые произошли изменения в тройке лидеров. В этот раз участникам нужно было на время разобрать и собрать пистолет Макарова ПМ, автомат Калашникова АК-74, пулемёт ПКМ и гранатомет РПГ-7В, после чего пробежать с оружием 400 метров и произвести выстрел. Всего оружейникам нужно было поразить 13 мишеней. За каждый промах участникам назначалось штрафное время.

ФОТО: Пресс-центр конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Как сообщает пресс-центр конкурса, по итогам оружейного биатлона победителем снова стала команда России, представленная на соревновании Пензенским артиллерийским инженерным институтом. Второе место – у сборной Ирана, впервые попавшей в тройку на состязаниях, третье – у Армении.

ФОТО: Пресс-центр конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Напоминаем вам, что конкурс состоит из пяти этапов. На первых трех этапах оружейники выявляли лучших в ремонте гаубиц, зенитных установок и реактивных систем залпового огня. Заключительный пятый этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа. В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.