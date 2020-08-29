В Мордовии наградили мужчину, задержавшего грабителя

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

25 августа недалеко от поселка Чекаевский произошло ЧП: 38-летний мужчина напал на 90-летнего пенсионера, повалил его на землю, связал ему руки, а после украл 10 тысяч рублей и попытался сбежать. Однако скрыться злоумышленнику не удалось.

Крики о помощи услышал 30-летний житель Саранска Игорь Казаков, который возился в своем гараже неподалеку. Увидев убегающего грабителя, он, недолго думая, бросился за ним, остановил его и удерживал в своем гараже до приезда полиции.

Врио министра внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Олег Шилов вручил Игорю Владимировичу Благодарственное письмо:

- От имени руководства и личного состава МВД по Республике Мордовия выражаю Вам благодарность за смелые и решительные действия, способствующие пресечению преступления. Ваша активная жизненная позиция заслуживает высокой оценки руководства министерства и жителей нашей республики. Не каждый человек способен так повести себя и совершить подвиг.

В отношении задержанного мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Денежные средства возвращены владельцу.