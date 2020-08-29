В Пензе исчезнут троллейбусы: глава города прокомментировал решение, принятое на 13 сессии Думы

ФОТО: Пресс-служба Пензенской городской Думы

Чем грозит это решение, рассказал глава города Владимир Мутовкин:

- Внесение поправок в бюджет является обычным процессом, а оперативность его принятия важна в связи с эпидемией коронавируса и выпадающими доходами. К сожалению, это решение создает угрозу ликвидации троллейбусов в Пензе: в октябре перевозчику не будут выделены деньги, а это означает, что сотрудники компании не получат заработные платы.

Было отмечено, что с помощью поправок, в том числе, планировалось увеличить бюджетные ассигнования на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на сумму в 9 миллионов 800 тысяч рублей.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что поправки были бы приняты, если бы за них было отдано 18 голосов, но «за» высказались только 16 человек.