Иван Белозерцев принял участие в итоговой дискуссии Молодежного форума ПФО «iВолга»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Участниками форума стали более 300 представителей Пензенской области, 138 из них были отобраны в качестве резидентов. Всего же в мероприятии были задействованы почти три с половиной тысячи человек. В рамках образовательной программы форума каждому резиденту предстояло выбрать один из четырёх спецкурсов по развитию Soft Skills и одну из четырёх смен форума: «Наша Победа», «Мой бизнес», «Территория для жизни»; «Наука и цифровые технологии». Также состоялись два грантовых конкурса.

В ходе итоговой панельной дискуссии к её участникам обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

- В этом году при организации форума приоритетное значение было уделено образовательной программе. Впервые нам удалось собрать такой мощный состав спикеров, – подчеркнул Игорь Комаров.

Один из резидентов Молодёжного форума Илья Купцов задал вопрос губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, уточнив, может ли его проект «Школа социальных инициатив «Село. Точка реактива» получить поддержку региональных властей. Инициатива направлена на повышение социальной активности жителей сёл через вовлечение их в добровольчество.

- Великолепный у вас проект, - отметил Иван Александрович. - Хочу напомнить пензенской молодёжи о том, что все получатели грантов окружного форума «iВолга» в 2019 году ровно такую же сумму получили и из областного бюджета. Эта практика будет продолжена, размер грантов ПФО для молодёжи в Пензенской области будет удваиваться. Это даст возможность привлечь как можно больше молодых инициативных людей к проектной деятельности.