В следующем году в Темниковском районе Мордовии очистят реку Мокшу

В рамках проекта в Мордовии будет проведена экологическая реабилитация водных объектов. Предусмотрена поэтапная расчистка части русла реки Мокша на территориях Ковылкинского, Краснослободского, Ельниковского, Темниковского и Теньгушевского районов. Всего – 70,2 км.

Стоит отметить, что в Ковылкинском районе в 2021 году планируется провести расчистку не только Мокши, но и реки Сеитьма (левый приток Иссы), протекающей через села Янгужинский Майдан, Алькино, Старое Дракино, Мордовское Коломасово, Казенный Майдан.

В Краснослободском районе на этот год запланированы мелиоративные работы по расчистке русла реки Шапа на протяжении 5,5 километров – от моста по дороге Краснослободск-Ельники до впадения реки в старицу Ширей. Предполагается очистка берегов от кустарников, частичное углубление и расширение русла. Кроме того, в планах на 2020 год – капитальный ремонт пруда в д. Зиновские Выселки. С 2021 года начнутся работы по расчистке русла Мокши на участке от бывшей спасательной станции до окончания административной границы д. Русские Полянки.

В Ельниковском районе еще в октябре 2019 года представители местной администрации и специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обследовали 40 километров береговой линии и русла Мокши. Это были первоочередные меры для подготовки проектно-сметной документации работ по очистке реки, запланированных на 2021 год.

В 2021 году Мокшу расчистят и в Темниковский районе. Предстоит санитарная очистка реки от водной растительности с приведением в порядок берегов. Расчистка русла от ила, песка и других отложений для создания оптимального водного режима позволит предотвратить затопление жилых районов во время паводков.

В Теньгушевском районе идет второй этап работ по укреплению берегов реки Мокша у деревни Красный Яр. Они вызваны жизненной необходимостью – до 2019 года река на 19 метров продвинулась к населенному пункту, угрожая размывом улиц. В прошлом году Мокшу пустили по новому руслу и сделали специальную дамбу, которая, по расчетам гидростроителей, сдержит напор речных вод в сторону Красного Яра. Этой весной техника вернулась на мокшанские берега – экскаватором вскрыли дерн на берегу на протяжении 800 метров, чтобы сделать специальные уступы с укреплением специальными матрасами Рено, набитыми бутовым камнем с большим содержанием кварца.