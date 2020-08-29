Жительница Каменского района перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей

Женщина 1957 года рождения обратилась в полицию Каменского района. Она рассказала, что с ней связалась незнакомка, которая представилась сотрудницей одного из банков. Собеседница пострадавшей спросила, подавала ли она заявку на выдачу кредитной карты и уточнила, имеются ли у нее сбережения. Узнав, что накопления у женщины есть, лжесотрудница банка предложила перечислить их на безопасный счет.

Гражданка поверила собеседнице, дошла до банкомата и в несколько этапов перечислила на абонентские номера 487 тысяч рублей.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.