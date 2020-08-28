Мы с тобой одной крови

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В ней приняли участие как сотрудники, которые уже являются Почетными донорами и не раз откликались на призыв медиков сдать кровь, так и молодые люди, впервые пришедшие в Центр крови. Донорами стали 20 человек.

В Центре крови был организован безопасный процесс со строгим соблюдением мер профилактики в условиях существующей эпидемиологической обстановки. Благодаря энергетикам пензенский банк крови пополнился на 9 литров.

«Сейчас, когда наша страна успешно преодолевает период пандемии, тема донорства выходит на новый уровень. Многим людям сегодня нужна наша помощь», – отметил и.о. главного врача Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.