Пресс-служба ООО "ТНС энерго Пенза"

28 августа 2020 года, г. Пенза. В связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «УК «Твой Дом» и ООО «УК «Твой Дом - Новые сады» с 1 октября 2020 года ООО «ТНС энерго Пенза» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения с указанными управляющими организациями.

Расторжение договоров с управляющими компаниями коснется многоквартирных домов, расположенных в г. Пензе на ул. Плеханова, 14, ул. Долгорукова, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (ООО «УК «Твой Дом»), а также на ул. Одесской, 2б, ул. Одесской, 2в, проспекте Победы, 97б (ООО «УК «Твой Дом - Новые сады»).

Жители перечисленных домов будут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза». Соответственно, оплата индивидуального потребления ресурса должна производиться в адрес энергосбытовой компании. Плату за энергию на содержание общего имущества необходимо по-прежнему вносить в адрес управляющей компании.

Данные меры призваны обеспечить прозрачность и целевое использование средств, вносимых жителями многоквартирных домов за потребленную электроэнергию. Подобный порядок расторжения предусмотрен Жилищным кодексом РФ, согласно которому энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом, задолженности в две и более среднемесячных величины обязательств по оплате ресурса.

Передачу показаний, оплату счетов и получение консультаций новые клиенты могут осуществлять при помощи:

- официального сайта penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета»;

- мобильного приложения «ТНС энерго».

Также жителям доступно подключение электронной квитанции - сервиса доставки счетов за энергоснабжение на электронную почту.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.