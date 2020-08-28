Международный фестиваль молодежи «Ласточка»

Пресс-служба Правительства Пензенской области

7-8 сентября в Пензе пройдет II Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». Традиция его проведения один раз в два года заложена в Резолюции I Международного фестиваля молодежи с студентов «Ласточка», проведенного на пензенской земле в 2018 году по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Основная цель праздника - вовлечение юношей и девушек в реализацию молодежной политики, поддержка инициатив, развитие международного сотрудничества и общественной дипломатии.

Главной особенностью мероприятия в 2020 году станет интерактивный онлайн и оффлайн форматы проведения более 10 площадок образовательной, культурной, общественно-значимой и развлекательной направленности.

Студенты пензенских вузов и колледжей представят на фестивале 47 стран мира, а их родные и близкие, друзья и знакомые смогут проникнуться атмосферой праздника в дистанционном формате. Более 10 000 молодых людей, интересные спикеры, гости и эксперты станут главными участниками и зрителями.

Завершится праздник вечером 8 сентября музыкальным фестивалем КВН «Кубок губернатора Пензенской области» на стадионе Первомайский с участием команд КВН Высшей Лиги и молодых команд регионов России.