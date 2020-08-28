Спецмашины пополнили автопарк больниц Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к медицинским работникам, Иван Белозерцев поблагодарил их за проявленный профессионализм в период распространения коронавирусной инфекции.

«Вирус еще не ушел из Пензенской области, из России, мира. Наступает осень, количество заболевших начинает подрастать, - констатировал глава областной исполнительной власти. - Система здравоохранения сегодня адаптировалась, понимает, как лечить, что нужно делать, какую помощь оказывать, какую методику использовать».

Он подчеркнул, что в регионе проводится системная работа по повышению качества медицинского обслуживания граждан. Одним из направлений является приобретение современной специализированной медтехники.

«Техника, которая сегодня поступила, приобретена при поддержке Президента Российской Федерации. Машины «скорой помощи», флюорографы необходимы для населения. У людей должна быть возможность получить обследование и медпомощь, не выезжая в районные центры или в больницы областного центра», - резюмировал губернатор.

9 автомашин пополнили автопарк службы «скорой помощи» г. Пензы, одна отправляется в Башмаковский район. Три высокотехнологичных передвижных комплекса для проведения флюорографических исследований поступят в Каменскую, Кузнецкую и Сердобскую межрайонные больницы.

Также в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в ближайшее время ожидается поступление 5 передвижных маммографических комплексов.