Помочь малообеспеченным семьям с детьми школьного возраста

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Призвал депутатов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на очередной тридцать третьей сессии Законодательного Собрания в пятницу, 28 августа

«Важным событием является начало нового учебного года - 1 сентября наши дети пойдут в школу. В областном центре построено две новые школы на 800 и на 1100 мест. За этот год, несмотря на сложную ситуацию, мы продолжали ремонтировать сельские школы и приводить материально-техническую базу образовательных организаций в порядок», – проинформировал губернатор депутатов.

«Вы помните, что мы с вами договаривались взять на контроль вопрос подготовки к школе детей из малообеспеченных семей. Работа эта сегодня близится к завершению. Я убедительно вас прошу: ещё раз вместе с главами муниципальных образований проверьте в своих избирательных округах, чтобы помощь была оказана всем нуждающимся семьям с детьми школьного возраста. И если остались семьи без поддержки, найдите решение вместе с исполнительной властью на местах, окажите содействие в подготовке детей к школе», – нацелил Иван Белозерцев.

В ходе вышеуказанной сессии было одобрено решение об учреждении звания «Народный учитель Пензенской области». Оно будет присваиваться педагогам за личные заслуги в обеспечении глубоких знаний обучающихся, развитии и совершенствовании их творческого потенциала, патриотическом и нравственном воспитании подростков и молодёжи, подготовке профессиональных кадров.