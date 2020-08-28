Лишение свободы до пяти лет грозит угонщику электросамоката

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение: ночью, повредив дверь подсобного помещения, неизвестный похитил принадлежащее индивидуальному предпринимателю имущество: сигвей, гироскутер и электросамокат.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий стражи порядка по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался житель областного центра 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был задержан и доставлен в полицию.

Подозреваемый в содеянном признался. Он пояснил, что в тот день распивал в гостях спиртные напитки со знакомыми. Спустя некоторое время на такси поехал домой. Зайдя в подъезд, увидел кладовое помещение, вскрыл его. После чего тайно похитил оттуда средства передвижения, сдал их в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.