Не помешает ли прививка от гриппа вакцине от коронавируса

Девушка в поликлинике делает прививку от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не утихают разговоры о том, можно ли как-то укрепить или натренировать иммунитет перед угрозой еще одной волны коронавируса осенью.

Поможет ли прививка от гриппа натренировать иммунитет? А если прививаться придется и от гриппа, и от коронавируса, выдержит ли организм?

В поисках ответов на эти вопросы корреспондент «КП» обратился к ученому-микробиологу, сыну прославленных советских ученых, создавших вакцину от полиомиелита, профессору и главному научному сотруднику Института молекулярной биологии РАН Петру Чумакову.

Поможет ли прививка от гриппа натренировать иммунитет?

Вакцины, которые способны тренировать врожденный иммунитет, отвечающий за быструю реакцию организма на проникновение любого вредного патогена, действительно есть, но вакцина от гриппа не из их числа.

- Это должна быть живая вакцина (синтезированная на основе живого вируса, - прим. ред.). Живых вакцин от вирусов существует не так много, это вакцины от кори, от полиомиелита, от оспы. Для вакцинации от вирусов гриппа применяется, так называемая, убитая вакцина, которая содержит только отдельные компоненты вируса гриппа.

Она не вызывает инфекции, как это делает живая вакцина, а только инфекция способна обеспечить неспецифическую тренировку иммунитета, - считает ученый-микробиолог Петр Чумаков.

Возможна ли одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса?

Ученый отмечает, что применение любой вакцины всегда происходит не в лабораторных условиях, а в условиях реальной жизни, когда на человека воздействуют сразу несколько инфекций, а это значит, что вакцинация от гриппа в этом году не станет помехой и для вакцинации от COVID-19.

Нужно ли прививаться в этом году, если делал прививку в прошлом?

Прививаться от гриппа нужно каждый год, поскольку вирус гриппа мутирует и к новому осенне-зимнему сезону подходит измененным. Соответственно модифицируется и вакцина от гриппа, - говорит Петр Чумаков.

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