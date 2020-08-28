В связи с высокой пожарной опасностью

Во время тушения лесного пожара Фото: Олег УКЛАДОВ

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа в городском округе Саранск и на территории 22 районов Мордовии прогнозируется высокая пожарная опасность лесов 4 класса.

На территории Республики Мордовия с 31 марта до 1 сентября 2020 г. действует особый противопожарный режим на основании постановления правительства Республики Мордовия от 30.03.2018 №188.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов). Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).