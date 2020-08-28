По материалам УФСБ России по Пензенской области

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы провела проверку и установила, что 40-летний житель г. Пензы на своей открытой для посещения посторонних лиц странице в одной из социальных сетей разместил материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности.

Прокурор района возбудил в отношении злоумышленника дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ. Мужчина пояснил, что «репостил» материалы, изображения и писал к ним комментарии в связи с жизненной неустроенностью и наличием в прошлом конфликтов с представителями некоторых национальностей.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, постановлением судьи Октябрьского районного суда г. Пензы пензенец оштрафован на 10 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.

Противозаконные материалы со своей страницы в соцсети пензенец удалил, доступ посторонних лиц к ней ограничил.