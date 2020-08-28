Разыскивается без вести пропавшая женщина

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Главным следственным управлением СК РФ по городу Москва расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Тарасовой Елены Ивановны, 23 октября 1972 года рождения.

По данным следствия, не позднее августа 2009 года, Елена Тарасова покинула квартиру в доме № 60 по ул. Люсиновской в Москве, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы без вести пропавшей: рост примерно 160-175 см, худощавого телосложения, ромбовидное лицо, по цвету бледное, брови дугообразные, глаза карие, вогнутый нос, тонкие губы, выступающий подбородок, прямые темно-русые волосы, звонкий голос, ясная речь, размер ноги 36-37.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Елены Тарасовой, сообщить по телефону 8(8412)36-17-02 или 02.