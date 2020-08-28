Республиканский кабельный кластер - крупнейший в стране

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Руководитель региона вместе с заместителем Председателя Правительства - министром промышленности, науки и новых технологий РМ Александром Седовым осмотрел новые производственные линии и обсудил с генеральным директором предприятия Анатолием Бузлаевым вопросы реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, завод «Лидер-Компаунд» - единственное в России и СНГ предприятие, выпускающее изоляционные материалы пероксидной сшивки для кабельной промышленности. Вся продукция - импортозамещающая.

Как рассказал Главе республики руководитель предприятия, в январе-июле рост объемов производства к аналогичному периоду 2019 года составил 151,8%. Это произошло за счёт значительного увеличения количества заказов, в том числе экспортных.

В первом квартале 2020 года в рамках реализации инвестиционного проекта введено в эксплуатацию новое оборудование по производству безгалогенного негорючего компаунда. Производственная мощность -10 тысяч тонн в год. Для размещения этого производства был построен новый производственный корпус площадью 1500 кв. метров.

«Республиканский кабельный кластер является одним из крупнейших в стране, - отметил Владимир Волков. - Мы ожидаем, что в этом году объёмы производства наших кабельных предприятий составят более 30 млрд. рублей. Но главное - нам удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции. Мы выпускаем алюминиевую и медную катанку, самые разные кабели, в том числе оптоволоконные, само оптическое волокно.

Если бы здесь, на этом предприятии, не производили компаунды, наши кабельные заводы были бы вынуждены закупать их за границей. И вся продукция, которая делается сегодня на этом заводе, импортозамещающая. Это очень важно, это делает конкурентными наши кабели, они получаются по себестоимости дешевле, а по качеству не уступают импортным. То есть, это импортозамещение самого высокого уровня».

В настоящее время на предприятии идет строительство еще одного производственного корпуса, где будут выпускать саморегулирующиеся нагревательные кабели. На реализацию инвестиционных проектов предприятие получило государственную поддержку в виде льготных кредитов из регионального и федерального Фондов развития промышленности в размере более 200 млн. рублей.