Волонтеры прибыли в усадьбу Голицыных в Пензенской области

Официальный Instagram проекта «По следам забытых усадеб Пензенской области»

Участники мероприятия приводят в порядок территорию памятника истории и культуры федерального значения 18 века «Усадьба Голицыных», а также по просьбе местных жителей восстанавливают стелы Героям Отечества в селе Зубрилово.

30 августа пройдет фестиваль в честь дня села Зубрилово и дня усадьбы. В рамках праздничного мероприятия будут награждены волонтеры-активисты.

Всех помощников ждут в субботу, 29 августа. Сбор - в 10.00 у храма Спаса Преображения. Кроме того, 30 августа состоится День села Зубрилово, начало в 11.00. Присоединиться может каждый человек, неравнодушный к судьбе старинного архитектурного ансамбля и истории страны.

Желательно уведомить оргкомитет в группе проекта «ВКонтакте», чтобы обеспечить необходимым всех волонтёров. С собой рекомендуется взять топоры, пилы и перчатки. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов.

Справка:

Историко-архитектурный памятник XVIII века усадьба Зубриловка князей Голицыных - одна из самых знаменитых усадеб в Поволжье и России - представляет собой уникальный парк площадью более 80 га на территории которого расположен усадебный ансамбль, насчитывающий порядка 5 сохранившихся построек, а также постройки хозяйственного назначения, редкие виды деревьев и кустарников.

В главном дворце кровля сейчас отсутствует, межэтажные перекрытия и лестницы на стадии обрушения. Колокольня использовалась как водонапорная башня. Часовня в стадии разрушения. Церковь отремонтирована, проводятся службы с 1990 года.

Фото: https://www.instagram.com/usadby58/