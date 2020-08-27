Угрожая ножом, попросил дать пива в долг

Днем 2 марта 2020 года мужчина в состоянии опьянения зашел в магазин в с. Павловка Никольского района и попросил у продавца дать ему в долг 4 полуторалитровые бутылки пива. Продавец - пожилая женщина, подменявшая в магазине в этот день дочь, отказала ему. Тогда злоумышленник достал из кармана куртки нож и заявил, что вскроет ей горло и возьмет спиртное сам, если она добровольно не отдаст пиво и сигареты.

Испугавшись, женщина передала ему пиво и сигареты. Посчитав, что продавец дала слишком дешевые сигареты, злоумышленник стукнул ножом по столу и потребовал дать сигареты более дорогой марки. Продавец выполнила его требования.

В тот же день сотрудники полиции задержали злоумышленника.

За разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, Никольский районный суд Пензенской области определил подсудимому наказание: 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его, настаивая на смягчении наказания.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор законным и обоснованным, а назначенное виновному наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.