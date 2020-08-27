Новый Дом культуры в селе Каменный Брод

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Строительство нового одноэтажного здания сельского дома культуры начато в июне 2019 года в рамках региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области». В учреждении общей площадью 407 кв м обустраивается зрительный зал на 100 посадочных мест, библиотека, кабинеты для кружковой работы. На эти цели направлено 28,9 млн. рублей.

На данный момент вновь возведённое здание практически готово, осталось завершить работы по благоустройству: озеленению и ограждению территории по периметру. В планах на будущий год включить объект в одну из программ в целях дооснащения оборудованием.

Осмотрев ДК и близлежащую территорию с детской площадкой, глава областной исполнительной власти отметил грамотно выбранное место для нового объекта культуры, пообщался с жителями Каменного Брода.

«Построили новый объект культуры на селе, должны его дооснастить всей необходимой техникой», - поставил задачу Иван Белозерцев, адресовав поручение сопровождавшим его должностным лицам.

После запуска здания ДК в эксплуатацию продолжат деятельность пять клубных формирований: вокальный, декоративно-прикладной, фольклорный, театральный и танцевальный. Участники кружков принимают активное участие в художественной самодеятельности, смотрах и фестивалях. Число посещений зрителей и участников мероприятий за год составляет около 2500 человек.